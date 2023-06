Analyse • 11:25 Indiase producenten van medicijnen in opspraak Thieu Vaessen Na een Amerikaanse inspectie zijn ernstige twijfels gerezen over de kwaliteitscontrole bij de Indiase medicijnenfabrikant Intas — in Nederland bekend via zijn dochterbedrijf Accord. Hoe alarmerend is dat? Uit een reeks incidenten en schandalen blijkt dat Indiase farmabedrijven kwaliteitscontrole nogal eens beschouwen als een hinderlijke bijzaak.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen