11:30 Meer dan genoeg plastic voor recyclingbedrijven, maar groeien is lastig Albert Wagenaar Caitlin Stooker De Europese berg met afvalplastic is groot. Op weg naar een circulaire economie in 2050 wil de EU komende jaren veel meer kunststof recyclen. Kansen genoeg, maar start-ups lopen tegen tal van muren aan. 'Ertussen komen is moeilijk en duur.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Arie Kievit/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen