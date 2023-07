Analyse • 11:54 Strijd in streamingland: megatransfers voor gamers en gokreclames Marco Vlot Marktleider Twitch krijg concurrentie van streamingplatform Kick, dat streamers een groter deel van de abonnee-inkomsten belooft. Een aantal internetcelebrities laat zich voor voetbalsalarissen overhalen door Kick. Dat het platform waar je kunt kijken hoe anderen gamen gokken actief promoot zit niet iedereen lekker.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Robert Reiners/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen