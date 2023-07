Analyse • 12:15 Duurzame defensiebedrijven worstelen met financiering Rob de Lange Frits Conijn Legergroen krijgt een nieuwe betekenis. Snelle robots, zuinige drones en mobiele accu's: nieuwe defensieplannen combineren steeds vaker duurzame civiele en militaire toepassingen. Toch blijft financiering om door te groeien een probleem.

