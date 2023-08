13:59 Acute behoefte aan munitie, maar liever geen fabriek in Nederland Frits Conijn Rob de Lange De Europese legers schreeuwen om bommen en granaten, techondernemer Gerard Zondervan wil ze graag maken. Toch komt zijn initiatief voor wapen- en munitiefabrieken in Nederland maar moeizaam van de grond. In Denemarken en Griekenland lukt het al wel.

