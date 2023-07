Podcast • 05:00 Dagkoers: Projectontwikkelaars gokken het erop en beginnen met bouwen Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Projectontwikkelaars krijgen hun nieuwbouwwoningen moeilijk verkocht. Nu nemen ze meer risico door al te beginnen met bouwen als nog niet de vereiste 70% van de huizen verkocht is. Woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg legt uit dat ontwikkelaars met een bouwtak dit ook doen om hun bouwvakkers aan het werk te houden. De kwaliteit van het Nederlandse water gaat achteruit. Waterbedrijven moeten daarom miljarden investeren om de drinkwatervoorziening op peil te houden. Nederland heeft al twee keer uitstel gevraagd, maar moet in 2027 toch echt gaan voldoen aan strenge Europese regels voor waterkwaliteit. Volgens redacteur David Kabel ligt er een probleem op de loer dat even verlammend kan worden als de stikstofcrisis. Van alle diensten die zich richten op livestreaming van videogames is Twitch veruit de grootste, maar er ontstaan barstjes in de hegemonie van het platform. Concurrent Kick heeft diepe zakken en lokte al een aantal bekende streamers bij Twitch weg. Volgens beursredacteur Marco Vlot kreeg bekende streamer Félix Lengyel, ook wel bekend als xQc, een niet-exclusieve deal van $100 mln. Dat is vergelijkbaar met wat voetbalclub Inter Miami aan Lionel Messi betaalt. Lees ook Ontwikkelaars nemen meer risico's bij woningbouw Nederland creëert zijn eigen watercrisis Strijd in streamingland: megatransfers voor gamers en gokreclames Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml