18:06 Projectontwikkelaars trekken trukendoos open om nieuwbouwhuis te verkopen Erik van Rein Nelleke Trappenburg Ontwikkelaars worden creatief nu ze hun nieuwbouwwoningen nauwelijks nog verkocht krijgen. Ze knippen projecten op om sneller aan de verkoopquota te komen, wisselen dure woningen in voor goedkopere en proberen woningcorporaties aan boord te krijgen. Maar zelfs met al deze trucs blijft de nieuwbouw erg achter.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Kim van Dam/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen