Podcast • 05:00 Dagkoers: Koers keldert op eerste handelsdag Triodos Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Meer dan drie jaar geleden werd de handel in certificaten van Triodos stilgelegd. Gisteren konden er op een nieuw platform weer certificaten verhandeld worden. Bankenredacteur Rutger Betlem vertelt dat een certificaat van de duurzame bank voor €50 van de hand ging, terwijl de koers in maart 2020 op €84 werd stilgelegd. Start-ups die snelle robots, zuinige drones en mobiele accu's ontwikkelen voor militaire doeleinden hebben moeite om door te groeien. Investeerders stappen niet in omdat ze vinden dat defensiematerieel niet thuishoort binnen de duurzaamheidsdoelen. Algemeen verslaggever Rob de Lange legt uit dat een voorstel om de eisen van de Europese Investeringsbank te versoepelen zodat er ook in defensiebedrijven kan worden geïnvesteerd, niet op een meerderheid kan rekenen in het Europees Parlement. Lees ook Triodos hervat eindelijk handel in certificaten, koers keldert meer dan 40% Gezocht: geldschieters voor duurzame defensiebedrijven