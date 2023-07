Er is geen gebrek aan vrouwelijke aanwas én toch hebben toonaangevende advocaten-en accountantskantoren nog altijd moeite om vrouwen te laten doorstromen naar de top. Hoe kan het dat er de afgelopen jaren zo weinig is veranderd? En hoe krijgen kantoren meer diversiteit in hun (sub)top?

Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van De week voorbij. Journalist Joris Polman praat je bij over de laatste cijfers en legt uit waar kantoren de plank misslaan. En je hoort van advocaat en partner Quirine Tjeenk Willink hoe het anders kan.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Jildou Beiboer en Anna de Haas

Muziek: Visionair Ordinair