13:21 Chinese techmiljardairs én overheid slijpen de messen voor AI-strijd met VS Jane Zhang Sarah Zheng ChatGPT heeft een moderne wapenwedloop op gang gebracht tussen China en de VS. Kunstmatige intelligentie (AI) wordt in beide landen gezien als een cruciaal instrument om politieke en economische invloed op het wereldtoneel te behouden en vergroten. China maakt zich op voor een inhaalrace, maar werkt zichzelf daarbij ook tegen.

