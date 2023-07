Interview • 15:19 'Sanderink zien we niet meer terug; dat opent deuren' Stijn van Gils Renol Vestergaard Voorzitter van de raad van commissarissen Joseph Kuling ziet toekomst in bouwbedrijf Strukton. Nu eigenaar Gerard Sanderink op afstand staat, kan de miljardenonderneming orde op zaken stellen. Samen met beheerder van de aandelen Marnix Holtzer moet Kuling snel stabiliteit brengen. 'Dit bedrijf is te redden. Het is zelfs heel goed te redden.'

