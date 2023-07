Ruim 50.000 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben nog helemaal niets van hun coronaschuld afgelost. En van de spectaculaire winststijgingen in het mkb van de afgelopen jaren bleef in 2022 weinig over. Mkb-redacteur Frits Conijn legt uit dat vooral kleine ondernemingen de stijgende kosten moeilijk konden doorberekenen.

Na een lange aanloop is gisteren dan eindelijk de natuurherstelwet aangenomen door het Europarlement. Een voorstel om de wetstekst integraal te verwerpen, haalde het net niet. Er werden wel nog amendementen aangenomen die de strekking van de wet verzwakken. Correspondent in Brussel Mathijs Schiffers legt uit welke aanpassingen er zijn gedaan.

Het Nederlandse woningtekort is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De bevolkingsgroei was hoger dan gedacht en er wordt een dip in de huizenbouw verwacht. Volgens woningmarktredacteur Erik van Rein heeft de val van het kabinet ook invloed op plannen voor de woningbouw.