11:44 Pijn van hoge rente laat zich in beursgenoteerd Nederland pas in 2025 voelen Marcel de Boer Pim Kakebeeke Met de halfjaarcijfers van ASML gaat woensdag een nieuw cijferseizoen van start. Gaan bestuurders in hun toelichtingen zeggen dat de hogere rentes een wissel beginnen te trekken op de bedrijfsresultaten? In het vastgoed, en bij het bankafhankelijke mkb neemt de druk van de rentelast in elk geval al toe.

