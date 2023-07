15:20 Nederlandse Essure-claim tegen Bayer kan oplopen tot €80 mln Thieu Vaessen Sterilisatieveertjes van Bayer zouden bij sommige vrouwen ernstige lichamelijke schade hebben veroorzaakt. Een stichting van Nederlandse vrouwen heeft nu een collectieve schadeclaim ingediend. Zes vragen over deze massaclaim.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Oliver Berg/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen