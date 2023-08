Analyse • 17:18 Moeten oliebedrijven de groene kar trekken? David Kabel Shell gaat onder druk van aandeelhouders minder investeren in duurzame energie en zich meer richten op fossiele brandstoffen. Terwijl de maatschappij elektrificeert, beweegt een van 's werelds grootste olie- en gaswinners de andere kant op. Is de sector wel klaar voor de toekomst?

Foto: Chris J. Ratcliffe/Getty Images