Interview • 11:58 Horecakoepel verruilt confrontatie voor gematigde toon Frits Conijn Over de omzetten in de horeca is Marijke Vuik goed te spreken. Maar de marges baren de nieuwe voorzitter van brancheclub Koninklijke Horeca Nederland grote zorgen. Innovaties, scherpe inkoop en een gematigde toon moeten de oplossing brengen.

