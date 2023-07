11:41 Wie knippert er het eerst met de ogen in de eindstrijd om de glasvezelmarkt? Sandra Olsthoorn Jeroen Piersma Vier grote partijen maken vaart om heel Nederland van glasvezel te voorzien. KPN is zelfs bereid om zijn draad te leggen waar anderen dat al gedaan hebben. Kapitaalvernietiging of greep naar de macht op de glasvezelmarkt?

