18:26 VanMoof-broers Ties en Taco waren elkaars beste zakenpartners Roos van Riel De dromen van de broers Carlier waren groot: ze wilden een miljard mensen buiten Nederland op een van hun fietsen krijgen. Het begon met het sleutelen aan een vouwfiets tijdens de studententijd in Delft, en werd een steeds groter succes. Maar met de teller op 190.000 verkochte tweewielers komt de droom nu, met een faillissement, tot een eind.

