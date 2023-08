Analyse • 12:00 Mijnbouw komt moeilijk aan personeel voor de energietransitie Yusuf Khan In Chili is mijnbouw een populaire bestemming voor afgestudeerden. Maar veel internationale mijnbouwbedrijven hebben grote moeite de nieuwe generatie binnen te halen. De sector heeft een imago van zwaar werk, seksisme, milieuschade en uitbuiting. Nadruk op de energietransitie, transparantie en lokaal talent moet het tij keren.

