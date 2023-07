14:37 Werken bij een bedrijf in opspraak: ‘Op feestjes krijg ik wel kritiek' Albert Wagenaar Pien van Engen Strafrechtelijk onderzoek naar hun leidinggevenden, ophef rond pfas-vervuiling of klimaatrechtzaken: voor sommige medewerkers is het de ongemakkelijke realiteit. Toch kiezen ook jongeren voor een bedrijf dat regelmatig negatief in het nieuws komt. 'Ik wil erbij zijn in de transitie'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Tammy van Nerum voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen