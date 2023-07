15:52 Gasunie krijgt stoere vrouw die niet snel opgeeft Hilda Bouma Willemien Terpstra wordt eind dit jaar de nieuwe baas van Gasunie. Het is haar tweede werkgever. Ze geldt als stoer en koelbloedig, maar ook als een nieuwsgierige netwerker die wars is van ongeschreven regels.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen