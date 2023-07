14:00 Reislustige Amerikanen en premiumstoelen maken vliegmaatschappijen rijk Lennart Zandbergen Na jaren van reisbeperkingen en herstartproblemen gaat het in 2023 een stuk beter met de luchtvaartsector. De grootste vliegmaatschappijen uit de VS boekten het afgelopen halfjaar miljardenwinsten. Dat komt vooral doordat Amerikanen weer internationaal reizen - en daarbij graag betalen voor een grotere stoel.

