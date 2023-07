12:00 De meisjes van Verkade herleven in het Zaans Museum Laurens Berentsen De bedrijfscollectie van beschuit- en biscuitfabriek Verkade is ondergebracht in een publiek museum. Het geluid van draaiende machines en de verstilde schoonheid van de Verkade-albums vormen een bijzonder contrast.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Renate Beense voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen