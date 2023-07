Analyse • 11:43 Tesla geeft in Volkswagen-land een lesje in efficiënt auto’s bouwen Bas Kurstjens Zeker na de prijsverlagingen begin dit jaar is de Tesla model Y de best verkochte auto ter wereld. Tesla’s autofabriek bij Berlijn, waar de Y gebouwd wordt, komt stilaan op kruissnelheid. Met zijn verwoestende efficiëntie leert de fabriek de concurrentie in autoland Duitsland een lesje.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Patrick Pleul/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen