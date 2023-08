15:30 Tata Steel blijft achter in de Europese hordeloop naar groen staal Orla McDonald Albert Wagenaar Tata Steel dreigt de concurrentie te verliezen van Europese staalgiganten in de strijd om groen staal. Terwijl Tata wikt en weegt over zijn verduurzaming, hebben ArcelorMittal en ThyssenKrupp staatssteun binnen voor het bouwen van nieuwe fabrieken.

