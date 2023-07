In deze podcastserie gaan FD-redacteuren Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe blijft Nederland ook in de toekomst geld verdienen. Ze spreken met politici, ondernemers en economen. Waar liggen kansen, waarvan moeten we afscheid nemen en wat is eigenlijk de rol van de overheid in dit proces?

In deze aflevering spreken zij met Mattijs Slee. Hij is de baas van Battolyser Systems. Het bedrijf maakt een speciaal soort elektrolyser, waarmee 'groene' waterstof kan worden geproduceerd. Waarom lukt het maar weinig scale-ups om financiering te vinden? En welke rol kan Nederland spelen in de productie van waterstof?

Presentatie: Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk

Redactie: Bert van Dijk, Pieter Couwenbergh en Jildou Beiboer

Muziek: Visionair Ordinair