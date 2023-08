Analyse • 14:00 Het net sluit zich rond westerse bedrijven in Rusland Anastasia Stognei Max Seddon Bedrijven die uit Rusland proberen weg te komen, kampen met een gebrek aan kopers. Daarbij is de houding van het Kremlin verder verhard. 'Waarom zouden we betalen? We pikken de boel gewoon in.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Maxim Shipenkov/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen