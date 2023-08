12:00 Veel financieel leed achter de deur van volle restaurants Jan Verbeek De restaurants zijn weer goed bezet. Toch zitten veel horecaondernemers flink in de problemen, zo leert een rondgang. Corona was een mokerslag, maar daarna volgden belastingschuld, personele perikelen en kostenverhogingen die niet volledig zijn door te berekenen aan klanten. 'Dan maar kleinere porties.'

