17:31 Albert Heijn-winkels kampen met zwendel bij statiegeldflesjes voor versgeperst sap charlie ubbens Een aantal Albert Heijn-winkels in de Randstad heeft last van klanten die ongebruikte flesjes voor vers sinaasappelsap pakken en inleveren voor het statiegeld. Sommige filialen hebben de sinaasappelpers weggehaald.

