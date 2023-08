17:50 Wat is er eigenlijk met IBM's Watson gebeurd? Jeroen Piersma Met de komst van ChatGPT heeft opnieuw het idee postgevat dat kunstmatige intelligentie de wereld op z'n kop gaat zetten. Een decennium terug veroorzaakte Watson net zo'n opwinding. Die supercomputer van IBM heeft de belofte nooit ingelost en leidt nu een even bescheiden als nuchter bestaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Seth Wenig/AP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen