12:00 Bouw heeft het zwaar, maar malaise van na de kredietcrisis keert niet terug Erik van Rein Renol Vestergaard De woningbouw zakt niet, hij stort in, somberde de bestuurder van Dura Vermeer in maart van dit jaar. Is zijn onheilstijding nog steeds relevant? Vooralsnog lijkt de schade mee te vallen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: iStock/FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen