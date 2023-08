Reportage • 12:14 Pvc-recycler in een wanhopige strijd met inspectie: 'We maken grondstof' Carel Grol Voor de export van pvc-afval gelden strenge regels. Vinylrecycling uit Lelystad zegt: we hergebruiken pvc en maken grondstoffen. Nu is het bedrijf beland in eindeloos soebatten met de toezichthouder en hopen de voorraden zich op.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ramon van Flymen voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen