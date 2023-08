06:00 Spanning in de stad: hoe een 'bom' een chique Amsterdamse straat stillegde Boudewijn Geels In Amsterdam en Rotterdam jaagt de ene na de andere vuurwerkbom inwoners schrik aan. Een geheimzinnige koker voor hun pand herinnert twee hoofdstedelijke edelsmeden aan de aanslag op hun winkel eind 2022. Dus bellen ze de politie. Die neemt geen halve maatregelen. Verslag van een onrustige middag in een 'bubbelwijk'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Alexandra España voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen