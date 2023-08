16:56 Scheepvaart schreeuwt om stuurlui, maar jongeren blijven liever aan wal Pieter Lalkens Nederlandse rederijen kampen met tekorten aan kapiteins en officieren en dat lijkt alleen maar erger te worden. Grote leveranciers als Oekraïne en Rusland vallen weg en weinig Nederlandse jongeren zijn geïnteresseerd. De scheepvaart wil daarom makkelijker niet-Europese kapiteins inschakelen.

