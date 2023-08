Reportage • 17:32 Het gaat slecht bij WeWork, is het gedeelde kantoor uit de gratie? David Kabel De Amerikaanse verhuurder van flexkantoren WeWork heeft 'aanzienlijke twijfel' over zijn eigen voortbestaan. Medewerkers in Amsterdam zagen het niet aankomen. Experts zien nog toekomst voor gedeelde werkruimten. 'Zeker na corona willen bedrijven wendbaar zijn.'

