12:15 'Bedrijven als 3M en Chemours gebruikten miljoenen mensen als proefkonijnen' Lisa van der Velden Marceline Bresson De film Dark Waters toont het waargebeurde verhaal van Rob Bilott, de Amerikaanse advocaat die bewees dat chemiereus DuPont mensen had vergiftigd met pfas. Buiten het zicht van de camera's strijdt Bilott nog steeds tegen pfas. Hij waarschuwt Europa voor de tactieken van chemiereuzen zoals 3M en Chemours. 'Ze spelen al decennia hetzelfde spelletje.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Jeffrey Dean voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen