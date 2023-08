Profiel • 15:42 Vietnamese tycoon vestigt zich in één klap tussen 's werelds rijksten Marianne Slegers De Vietnamese elektrische automaker VinFast schoot deze week bij zijn introductie op de Nasdaq gevestigde namen als BMW, Ford en GM voorbij in beurswaarde. Eigenaar Pham Nhat Vuong ontsnapte aan de armoede via een studie in Rusland, ging noedels verkopen in Oekraïne en bouwde daarna een zakenimperium op in Vietnam.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Yen Duong/Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen