Analyse • 12:05 Vrachtvervoerder Yellow bezwijkt onder schulden en verliezen Lennart Zandbergen Vrachtvervoerder Yellow in de Verenigde Staten viel begin augustus om. Het bedrijf kreeg tijdens de coronapandemie nog een omstreden miljardenlening van de federale overheid. Nu zijn 30.000 medewerkers de dupe, terwijl de vervoerder de machtige Teamsters-vakbond de schuld geeft. Maar de problemen liggen dieper.

