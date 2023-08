06:00 Van mest en voedselresten groen gas maken: 'Nergens geurt het sterker dan op de boerderij' Eva Rooijers Het kabinet wil de productie van groen gas in hoog tempo opschroeven. Maar de biogascentrales die daarvoor nodig zijn stuiten vaak lokaal op weerstand. Omwonenden vrezen stankoverlast omdat mest wordt vergist in de centrales. Een mestvergister in Overijssel ontvangt de critici met open armen. 'Als je mensen laat zien hoe een biogasinstallatie werkt, neem je al veel weerstand weg.'

