Diner met het FD • 06:00 Mode-ondernemer Kiki Niesten: 'Influencers maken de mode kapot' Lisa van der Velden Ondernemer Kiki Niesten is al 44 jaar het stijlgeweten van modeminnend Nederland. Haar scherpe blik spaart niets of niemand. Ook de machtige modehuizen niet. 'Bij luxeconcerns als LVMH en Kering draait het steeds minder om mooie kleren.'

