06:03 Games maken kost steeds meer, maar kan ook nog altijd vanuit een garage Marco Vlot Jasper Houtman Honderden miljoenen kan het ontwikkelen van een computergame kosten. Daarmee lijkt de gameswereld steeds meer het domein te worden van grote bedrijven met diepe zakken, net als in de filmwereld. Toch kan ook vanuit het niets een kaskraker ontstaan, zoals ‘Vampire Survivors’ of ‘Baldur’s Gate’.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Beeld: Larian Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen