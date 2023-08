19:40 Curator doet aangifte tegen voormalig Spyker-topman Victor Muller Joris Polman Bart Mos De curator van Spyker heeft schuldeisers van de autofabrikant gewaarschuwd voor mede-oprichter Victor Muller. Die zou eisers tegen gemaakte afspraken in afkopen. De curator doet bovendien aangifte tegen Muller.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Michael Fiala/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen