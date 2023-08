Analyse • 10:54 De Nederlandse huurwoning verliest zijn glans voor beleggers Nelleke Trappenburg Een grote Canadese belegger overweegt zijn bijna 7000 Nederlandse huurwoningen van de hand te doen. Vooral buitenlandse investeerders maken pas op de plaats met hun aankopen. Van een uittocht is geen sprake, maar de Nederlandse woning lijkt zijn glans als belegging te verliezen.

