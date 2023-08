Reportage • 11:30 Massaal aan de snelle, ongezonde hap: fastfood groeit in rap tempo Eva Schram Richard Smit Het aantal fastfoodketens en bezorgrestaurants rukt snel op in Nederland. Gemeenten zien dit met lede ogen aan en willen kunnen ingrijpen. Niet alleen vanwege de belangrijke rol die de voedselomgeving speelt bij overgewicht, ook omdat winkelstraten er onaantrekkelijker uit gaan zien. Maar zonder nieuwe wetgeving is het lastig fastfoodzaken te weren. 'We kunnen bijvoorbeeld niet sturen op gezond of ongezond.'

