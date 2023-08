VanMoof had bij zijn faillissement €143,8 mln aan schulden bij financiers, leveranciers en de Belastingdienst. Vlak voordat het mis ging had de fabrikant van elektrische fietsen ‘verschillende concrete opties’ voor nieuwe financiering of overgenomen te worden. Redacteur detailhandel Jan Braaksma vertelt dat de curator binnen ‘een paar dagen’ nieuws hoopt te hebben over een doorstart.

Eurolanden met hoge staatsschulden hebben tot nu toe weinig last van de stevig gestegen rente. Volgens economen van Rabobank zouden ze de huidige rust moeten gebruiken om hun begrotingstekorten af te stemmen op mindere tijden. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma legt uit dat de hogere rente doorsijpelt in de overheidsfinanciën.

Chipmaker Nvidia is op de beurs symbool komen te staan voor de opkomst van AI. Analisten verwachten dat het chipbedrijf bij zijn cijfers over het tweede kwartaal een 65% hogere omzet dan in dezelfde periode in 2022 bekend zal maken. Amerika-correspondent Lennart Zandbergen vertelt dat zowel de Verenigde Arabische Emiraten als Saoedi-Arabië massaal de duurste Nvidia-chips zouden hebben ingeslagen.