Podcast • 05:00 Dagkoers: SportCity verijdelde een overname Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

SportCity was bang dat het in handen zou vallen van zijn belangrijkste geldschieter. Het Amerikaanse fonds wilde via de rechter aandelen en een uitstaande lening opeisen omdat de sportschoolketen de leenvoorwaarden zou hebben geschonden. Volgens retailredacteur Richard Smit gebruikte SportCity een covidschuld om de financiën weer op orde te krijgen. De tuchtrechter heeft advocaat Paul Acda voor zes weken geschorst, waarvan vier voorwaardelijk. De advocaat gebruikte de streng gereguleerde bankrekening van zijn kantoor om een lastercampagne te financieren tegen de ex-vriendin van zijn cliënt Gerard Sanderink. Onderzoeksjournalist Joris Polman vertelt dat Acda niet de eerste advocaat is die vanwege werkzaamheden voor Sanderink in aanvaring komt met de tuchtrechter. Lees ook Noodlijdend SportCity weet overname door schuldeiser voorlopig te verijdelen Raad schorst advocaat die laster tegen ex van Sanderink financierde Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml