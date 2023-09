11:00

Amerikanen houden plots weer van hun vakbonden

Sinds dit voorjaar staken duizenden scriptschrijvers voor films en series. Ook acteurs hebben in juni het werk neergelegd. Het is met alle deelnemende Hollywoodsterren de meest in het oog springende groep stakers, maar er zijn veel meer groepen werknemers in de Verenigde Staten die het werk hebben neergelegd. Waarom leeft staken in de VS zo op?