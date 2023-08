Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom bedrijven werknemers een TikTok-verbod opleggen Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Ambtenaren van het Rijk mogen sinds begin dit jaar TikTok niet meer op hun telefoon installeren. Uit een rondgang van het FD blijkt dat die strengere aanpak van socialemediaplatformen navolging krijgt in het bedrijfsleven. Onderwijsredacteur Ardi Vleugels legt uit dat organisaties hierdoor een krachtig middel verliezen om met name jongeren te bereiken. Twee maanden na de opstand van huurlingenleger Wagner stortte tussen Moskou en Sint-Petersburg een vliegtuig neer, met daarin legerleider Jevgeni Prigozjin. Verschillende tegenstanders van president Vladimir Poetin werden de afgelopen jaren vergiftigd, vielen uit een raam of verdronken in een zwembad. Algemeen verslaggever Jean Dohmen vertelt dat het dan ook denkbaar is dat Poetin Prigozjins vliegtuig heeft laten neerschieten. Meer dan honderdduizend patiënten moeten binnenkort overstappen op een bloedverdunner van een andere maker. Farmabedrijf Bristol Myers Squibb (BMS) heeft namelijk een belangrijke patentzaak gewonnen, en volgens FD-redacteur farmacie Thieu Vaessen verwachten zorgverzekeraars dat die uitspraak hun 'vele miljoenen euro's' zal kosten. Lees ook Ook bedrijven doen TikTok in de ban vanwege veiligheidsrisico's Farmabedrijf BMS wint patentzaak over bloedverdunner, verzekeraars duurder uit