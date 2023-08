Podcast • 05:00 Dagkoers: Speelgoedwinkel Intertoys staat in de etalage Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Nadat de beursgang van moederbedrijf Mirage Retail Group eind 2021 werd afgeblazen is nu Intertoys te koop gezet. Volgens ingewijden zou de grootste speelgoedketen van Nederland rond de €70 mln kunnen opbrengen. Volgens redacteur detailhandel Jan Braaksma is de timing van de verkoop is opvallend omdat veel winkelketens het lastig hebben. Nederland wordt steeds minder afhankelijk belangrijke handelspartner Duitsland, wat ook zorgde voor een sneller herstel van de coronapandemie dan bij de Oosterburen. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma legt uit dat Nederland nu meer exporteert naar Oost- en Noord-Europese landen en China. In Nederland staan bij supermarkten, ziekenhuizen en universiteiten duizenden pakketkluizen, maar consumenten willen nog steeds het liefst dat hun pakketje thuis aan de deur wordt bezorgd. Redacteur luchtvaart, spoor en post Jan Verbeek legt uit dat de kluizen meerdere keren per dag gevuld en leeggehaald moeten worden om de investering in het wandsysteem terug te verdienen. Lees ook Speelgoedketen Intertoys in de etalage Bestelling zelf ophalen uit een pakketkluis? Nee, bedankt