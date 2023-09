06:00 Waar geeft Wikipedia uw donaties eigenlijk aan uit? Lennart Zandbergen De Nederlandstalige Wikipedia toont sinds 5 september weer grote banners met een 'persoonlijke boodschap van Jimmy Wales'. De oprichter van de Wikimedia Foundation, de stichting achter de online-encyclopedie, vraagt gebruikers een paar euro te doneren om het project in de lucht te houden. Maar, is dat wel nodig?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: iStock/FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen